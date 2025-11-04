David Beckham décoré par Charles III lors d'une cérémonie au château de Windsor

L’ex-footballeur David Beckham a officiellement été anobli par le roi Charles III mardi lors d’une cérémonie solennelle au château de Windsor, consacrant ainsi son statut de Sir pour ses services rendus au sport et à l’action humanitaire.

Tout sourire, vêtu d’un élégant costume trois-pièces gris avec queue de pie, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre s’est agenouillé devant le monarque, qui l’a adoubé en posant une épée cérémonielle sur ses épaules. « Pour un jeune des quartiers est de Londres, être ici, honoré par Sa Majesté, c’est un immense privilège », a déclaré Beckham, ému, en présence de sa femme Victoria Beckham et de ses parents.

L’icône du football et de la mode a confié que sa tenue, dessinée par son épouse, était inspirée par le roi lui-même, qu’il considère comme « l’un des hommes les plus élégants au monde ». Désormais Sir David et Lady Victoria, le couple rejoint le cercle restreint des personnalités britanniques anoblies.

Âgé de 50 ans, Beckham a été distingué pour son engagement auprès d’organisations comme l’Unicef et Malaria No More, œuvrant notamment pour la protection de l’enfance et la lutte contre le paludisme.

Lors de la même cérémonie, l’écrivain Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature, a été promu Compagnon de l’Honneur, distinction rare réservée à ceux qui contribuent de manière exceptionnelle aux arts et aux sciences.

Chaque année, à l’occasion du Nouvel An et de l’anniversaire officiel du roi, plus d’un millier de Britanniques sont ainsi récompensés pour leur contribution à la société.