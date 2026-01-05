Décès d’Eva Schloss, survivante d’Auschwitz et demi-sœur d’Anne Frank

Eva Schloss, survivante d’Auschwitz et demi-sœur d’Anne Frank, est décédée samedi à Londres à l’âge de 96 ans, a annoncé la Maison Anne Frank. Sa disparition marque celle de l’une des dernières grandes voix témoignant directement des crimes nazis et de la Shoah.

Née à Vienne en mai 1929, Eva Schloss avait fui l’Autriche avec sa famille après l’Anschluss de 1938 et s’'était installée à Amsterdam. Elle y avait fait la connaissance d’Anne Frank, avec qui elle avait joué durant son enfance, les deux familles vivant à proximité l’une de l’autre. Leur destin avait basculé avec l’occupation nazie. En 1944, après avoir été dénoncée, la famille d’Eva avait été arrêtée et déportée à Auschwitz le jour de ses 15 ans. Eva et sa mère avaient survécu au camp, mais son père et son frère y avaient été sont assassinés.

Après la libération d’Auschwitz en janvier 1945, Eva était retournée aux Pays-Bas. Sa mère avait épousé en 1953 Otto Frank, le père d’Anne et seul survivant de sa famille, faisant d’Eva la demi-sœur de celle dont le journal allait devenir un symbole universel.

Longtemps silencieuse sur son passé, Eva Schloss avait commencé à témoigner publiquement à la fin des années 1980. Elle avait ensuite consacré sa vie à l’éducation et à la transmission de la mémoire de la Shoah, intervenant dans des écoles, des universités et des institutions à travers le monde. Engagée contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de haine, elle avait travaillé pendant des décennies avec la Fondation Anne Frank au Royaume-Uni.

Le roi Charles III lui a rendu hommage, saluant une femme profondément admirée pour son courage et son engagement, qui a transformé une histoire personnelle marquée par l’horreur en un message universel de résilience et de responsabilité.

Veuve depuis neuf ans, Eva Schloss laisse derrière elle ses enfants, ses petits-enfants et un héritage mémoriel majeur.