Quatre anciens hauts gradés de l’armée britannique ont appelé le Premier ministre Keir Starmer à imposer un embargo complet sur les ventes d’armes à Israël et à mettre fin à toute coopération militaire avec des entreprises de défense israéliennes. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, ils estiment que, malgré le cessez-le-feu fragile en vigueur à Gaza, il n’est pas question de reprendre des relations militaires normales avec les autorités israéliennes.

Les signataires, le brigadier à la retraite John Deverell, le lieutenant-général Sir Andrew Graham, le major-général Peter Currie et le major-général Charlie Herbert, demandent des sanctions bien plus sévères contre le gouvernement israélien. Tous ont occupé des postes de premier plan au sein de l’armée britannique, notamment en Afghanistan, au Moyen-Orient ou à la tête d’institutions de formation militaire.

Ils contestent fermement l’argument, avancé par une source du ministère britannique de la Défense, selon lequel les procédures de l’armée israélienne seraient comparables à celles des forces armées britanniques. Selon eux, les pratiques diffèrent profondément, notamment en raison de "l’usage par Tsahal de munitions qu’ils qualifient d’indiscriminées", qui selon eux auraient entraîné des pertes civiles massives et la destruction étendue d’infrastructures essentielles.

Les anciens officiers soulignent également les alertes lancées concernant un prétendu risque de famine à Gaza, qu’elles attribuent aux actions israéliennes. Ils évoquent aussi des frappes répétées contre des hôpitaux, des écoles et d’autres sites civils, sans mentionner le fait prouvé maintes fois par Israël que des terroristes les utilisent comme bases militaires et site de lancement de roquettes. Ils citent également des rapports faisant état de tortures présumées qui auraient été infligées à des détenus dans les prisons israéliennes.

Dans ce contexte, ils estiment que les éléments attestant de crimes de guerre sont suffisamment nombreux pour justifier une rupture immédiate de toute collaboration militaire, afin d’éviter que le Royaume-Uni ne soit accusé de complicité. Ils réclament notamment l’arrêt de tout transfert de technologies militaires, l’exclusion d’officiers israéliens des formations britanniques et la fin de l’utilisation d’avions de la RAF ou affrétés par Londres pour soutenir l’armée israélienne.

Cet appel intervient alors que l’armée britannique doit décider, l’an prochain, de l’attribution d’un contrat de formation de soldats estimé à deux milliards de livres sterling. Parmi les candidats figure Elbit Systems UK, filiale d’un grand groupe de défense israélien, en concurrence avec un consortium mené par Raytheon UK.