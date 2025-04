Des centaines d'organisations musulmanes britanniques demandent à Starmer de reconnaître l'État palestinien

Des centaines d'organisations et d'individus musulmans du Royaume-Uni ont signé une lettre appelant le Premier ministre britannique Keir Starmer à reconnaître l'État palestinien et à cesser tout soutien militaire à Israël.

Cette lettre, qui sera remise mardi au 10 Downing Street par le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB), intervient dans un contexte de tensions croissantes concernant la position britannique sur le conflit israélo-palestinien.

"Durant les 18 derniers mois, nous avons assisté quotidiennement à un massacre indiscriminé de Palestiniens, et nous avons constaté très peu de soutien de la part du gouvernement pour prendre des mesures concrètes afin d'y mettre fin", peut-on lire dans cette missive. Les signataires dénoncent l'écart entre les "déclarations vagues et ambiguës" du gouvernement et ses actions concrètes qui vont dans la direction opposée, notamment "la fourniture de pièces d'armement, des vols de surveillance ou l'autorisation accordée aux citoyens britanniques de rejoindre [l'armée israélienne]".

Le document formule quatre revendications précises à l'attention du gouvernement britannique :

- Insister sur l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza

- Mettre immédiatement fin à toutes les exportations d'armes et au soutien militaire au gouvernement israélien

- Exiger la fin du "massacre de masse" et la libération de tous les otages et prisonniers

- Reconnaître la Palestine comme un État souverain et indépendant

Près de 150 pays reconnaissent déjà l'État palestinien, dont la Norvège, l'Espagne et l'Irlande qui ont franchi ce pas l'année dernière. La France a récemment laissé entendre qu'elle pourrait reconnaître la Palestine en juin. Le gouvernement britannique maintient pour l'instant sa position officielle en faveur de la création d'un État palestinien "au moment opportun" et non de manière unilatérale, une position jugée insuffisante par les signataires de cette lettre.