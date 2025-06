Des chants "Mort à Tsahal" scandés au festival de Glastonbury à l'initiative d'un rappeur

Articles recommandés -

Le célèbre festival britannique de Glastonbury a été marqué samedi par des chants anti-israéliens et un fort soutien à la cause palestinienne, rapporte The Telegraph. Des milliers de spectateurs ont scandé "Mort à Tsahal" - en référence aux Forces de défense israéliennes - lors du concert du rappeur Bob Vylan, qui précédait la performance très attendue du groupe irlandais pro-palestinien Kneecap.

Mobilisation pro-palestinienne massive

Selon un témoin oculaire cité par le quotidien britannique, la moitié de la foule présente a repris ces chants à un moment donné. Des drapeaux palestiniens flottaient parmi les spectateurs et devant la scène principale.

Plus tôt, lors du concert de Nilufer Yanya, les mots "Free Free Palestine" avaient clignoté sur l'écran géant tandis qu'une bannière pro-palestinienne était déployée sur scène.

Polémique autour de Kneecap

L'apparition de Kneecap au festival avait suscité une vive controverse. Des responsables politiques et de l'industrie musicale avaient demandé l'annulation du concert après que le rappeur Liam Óg Ó hAnnaidh fut inculpé pour terrorisme, accusé d'avoir brandi un drapeau du Hezbollah lors d'un concert l'année dernière. L'organisation libanaise est classée comme terroriste par le Royaume-Uni.

Dilemme pour la BBC

La BBC, diffuseur officiel du festival, a maintenu la retransmission de Bob Vylan sans censure, mais a coupé le direct pour Kneecap, proposant une version éditée en différé. L'organisatrice Emily Eavis a défendu cette programmation, affirmant que Glastonbury reste "une plateforme pour de nombreux artistes du monde entier".