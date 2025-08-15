Des députés britanniques réclament l’expulsion de l’ambassadrice israélienne

Articles recommandés -

Un groupe transpartisan de députés britanniques a appelé le Premier ministre Keir Starmer à expulser « immédiatement » l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, invoquant les obligations légales du pays au titre de la "Convention sur le génocide" et dénonçant la campagne militaire en cours à Gaza.

Dans une lettre menée par le député indépendant Adnan Hussain et cosignée par des élus de l’Independent Alliance, du Parti vert, du SNP et de la travailliste Abtisam Mohamed, les parlementaires accusent Israël de mener « une campagne génocidaire ». Ils estiment que « le silence ou l’inaction face au génocide n’est pas de la neutralité, mais de la complicité » et exhortent Londres à faire preuve de fermeté.

Les signataires demandent aussi au gouvernement britannique de soutenir les sanctions internationales contre Israël et d’appuyer les enquêtes de la Cour pénale internationale.

Tzipi Hotovely est ambassadrice à Londres depuis 2020.