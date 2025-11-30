Des dizaines de milliers de personnes manifestent à travers l'Europe contre Israël

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans plusieurs grandes villes européennes à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, transformant ce rendez-vous annuel en tribune pour des accusations virulentes contre Israël. Paris a été l’un des principaux épicentres de cette mobilisation, où drapeaux palestiniens et slogans hostiles à l’État hébreu ont saturé l’espace public.

Selon les organisateurs, près de 50 000 personnes ont participé à la marche parisienne, un chiffre largement revu à la baisse par la préfecture, qui annonce 8 400 manifestants. Entre les places de la République et de la Nation, les cortèges ont scandé "Gaza, Gaza, Paris est avec toi" ou encore "De Paris à Gaza, résistance", des mots d’ordre qui éludent systématiquement le rôle central joué par le Hamas, à l’origine de la guerre après l’attaque terroriste du 7 octobre 2023 contre Israël.

Plusieurs figures politiques de la gauche radicale, dont Jean-Luc Mélenchon, se sont jointes à la manifestation parisienne, reprenant le narratif d’un prétendu "génocide" commis par Israël, une accusation rejetée par Jérusalem et qualifiée de manipulation sémantique par de nombreux juristes internationaux. Les pancartes dénonçant l’État hébreu ont côtoyé des slogans appelant à des sanctions contre Israël, sans un mot ou presque sur le Hamas, pourtant responsable d’avoir déclenché le conflit en massacrant des civils israéliens et en retenant des otages toujours détenus dans Gaza.

À Londres, Rome, Genève ou Lisbonne, des rassemblements similaires ont eu lieu, confirmant que les réseaux militants pro-palestiniens cherchent à maintenir une pression constante sur les démocraties occidentales. Ces mobilisations, qui se présentent comme humanitaires, relaient fréquemment les éléments de langage du Hamas, occultant ses pratiques terroristes et son refus explicite de reconnaître Israël ou d’abandonner la lutte armée.

Dans ce climat de dénonciation unilatérale, les inquiétudes d’Israël sur la partialité croissante du débat public en Europe se renforcent. Alors que l’État hébreu répète que sa campagne militaire vise exclusivement l’infrastructure terroriste du Hamas, les manifestations européennes semblent ignorer cet élément central, préférant s’appuyer sur des chiffres invérifiés et des slogans accusatoires.

Si ces cortèges traduisent une émotion réelle face à la situation humanitaire à Gaza, ils illustrent aussi un glissement préoccupant : celui où l’expression publique, loin d’encourager une solution durable, se transforme en caisse de résonance pour une propagande hostile à l’existence même d’Israël.