Des enfants de Gaza évacués vers le Royaume-Uni pour des soins médicaux urgents

Articles recommandés -

Le Royaume-Uni s’apprête à accueillir dans les prochaines semaines un premier groupe d’enfants de Gaza gravement malades ou blessés afin qu’ils puissent recevoir des soins médicaux, a confirmé dimanche le ministère britannique de la Santé. Cette initiative fait suite à l’annonce du Premier ministre Keir Starmer en juillet, soulignant que la plupart des hôpitaux de la bande de Gaza sont désormais hors service en raison de la guerre en cours.

Le gouvernement britannique a expliqué que ce programme répond à une "situation sanitaire catastrophique", marquée par une "pénurie de médicaments essentiels et des conditions de travail extrêmement dangereuses pour le personnel médical sur place". « Nous attendons l’arrivée des enfants et de leurs familles dans les prochaines semaines », a précisé le ministère, tout en indiquant que les détails concernant les vols resteraient confidentiels pour des raisons de sécurité.

Selon la ministre des Affaires étrangères, Yvette Cooper, les enfants ont déjà quitté Gaza et se trouvent actuellement dans un pays de la région où ils reçoivent une première prise en charge avant leur transfert vers la Grande-Bretagne. Le quotidien Daily Mirror rapporte que la première vague pourrait concerner entre 30 et 50 enfants. Jusqu’ici, seuls quelques cas avaient pu être pris en charge grâce à un programme privé, le Project Pure Hope.

Parallèlement, Londres travaille également à l’évacuation d’étudiants palestiniens ayant obtenu une place dans des universités britanniques pour la rentrée. « Ce processus demande un important travail diplomatique pour permettre aux familles et aux étudiants de quitter Gaza et de voyager via d’autres pays », a expliqué Yvette Cooper, affirmant sa détermination à offrir une nouvelle chance à ces enfants et étudiants.