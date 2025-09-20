Des familles d’otages accusent Keir Starmer de "récompenser les meurtriers" en reconnaissant l’État palestinien

Articles recommandés -

À l'approche de l’annonce officielle de la reconnaissance d’un État palestinien par le Royaume-Uni, des familles d’otages détenus par le Hamas dénoncent une décision « catastrophique » qui, selon elles, compromet la libération de leurs proches.

Dans une lettre adressée samedi au Premier ministre britannique Keir Starmer et publiée dans The Telegraph, seize familles d’otages ont exprimé leur colère, affirmant que cette reconnaissance « complique considérablement les efforts pour ramener nos êtres chers à la maison ».

« Alors que des otages sont toujours battus, humiliés et affamés dans les tunnels du Hamas, le gouvernement britannique choisit d’ignorer cette situation inimaginable et de récompenser les meurtriers », a déclaré Sharon Sharabi, dont l’un des frères, Eli, a été libéré, tandis que l’autre, Yossi, a été tué en captivité.

Les familles rappellent que le Hamas a immédiatement célébré la décision du Royaume-Uni, y voyant une victoire politique, et qu’il a depuis renié un accord de cessez-le-feu. Elles appellent Londres à ne pas aller plus loin avant que les 48 otages encore retenus à Gaza soient libérés. « Le meilleur moyen de mettre fin à cette guerre est que le Hamas libère tous les otages », écrivent-elles. « Ceux qui sont vivants doivent pouvoir être réhabilités, et ceux qui sont morts doivent recevoir un enterrement digne. » Pour Ilay David, dont le frère Evyatar a récemment été montré émacié dans une vidéo du Hamas, cette décision est « une grave erreur » qui réduit les chances de revoir les otages en vie.