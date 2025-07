Des jeunes Israéliens agressés par des manifestants pro-palestiniens à Rhodes

Articles recommandés -

Un groupe de jeunes Israéliens a été pris pour cible dans la nuit de mardi à mercredi dans une boîte de nuit de l'île grecque de Rhodes. Selon les informations transmises au ministère israélien des Affaires étrangères, des manifestants pro-palestiniens les attendaient à l'entrée de l'établissement avant de les attaquer.

Vers 3 heures du matin, ils ont appris que des pro-Palestiniens s'en prenaient à des Israéliens dans les environs. Souhaitant éviter les ennuis, ils ont décidé de partir immédiatement. "Nous n'avons jamais eu aussi peur. Nous voulions simplement passer une bonne soirée, et soudain, des gens armés de couteaux se sont précipités vers nous", a témoigné l'un des jeunes israéliens.

Alors qu'ils sortaient, un homme se disant partisan d'Israël et de la paix s'est approché d'eux et leur a demandé s'ils étaient Israéliens. Quelques instants plus tard, il a appelé des dizaines de ses amis, dont le seul but était de traquer et d'attaquer les adolescents israéliens.

"Soudain, 30 à 40 d'entre eux se sont mis à courir vers nous. Au début, nous avons pensé que ce n'était pas grave, mais ensuite nous avons entendu des motos foncer vers nous. C'est là que nous avons compris qu'il fallait nous cacher", a poursuivi le jeune Israélien.

Les adolescents se sont dispersés pour se cacher, mais l'un d'entre eux a été rattrapé par la foule violente et a été roué de coups pendant que les agresseurs filmaient la scène. La police grecque a dû escorter les adolescents israéliens jusqu'à leur appartement.

L'ambassade d'Israël en Grèce et le département chargé des Israéliens à l'étranger au siège du ministère des Affaires étrangères ont immédiatement pris en charge l'affaire dès qu'elle leur a été signalée, maintenant le contact avec les victimes.

Cet incident intervient au lendemain d'un autre épisode préoccupant impliquant des citoyens israéliens en Grèce. Mardi, des centaines d'Israéliens avaient été contraints de rester à bord d'un navire de la compagnie "Mano Maritima" amarré au port de l'île grecque de Syros, en raison d'une manifestation pro-palestinienne qui faisait craindre pour leur sécurité.

Le navire, qui n'avait finalement pas été autorisé à accoster sur l'île, avait ensuite pris la direction de Chypre avec ses passagers israéliens toujours à bord.

Ces incidents successifs témoignent des tensions croissantes auxquelles font face les touristes israéliens dans certaines destinations touristiques.