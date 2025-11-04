Des leaders et activistes de tous horizons alertent sur la recrudescence de l’antisémitisme en Europe

Le président polonais Karol Nawrocki a accueilli lundi soir la délégation de l’Association juive européenne (EJA) à l’hôtel Hilton de Cracovie. Dans une lettre lue par le secrétaire d’État Wojciech Kolarski, Nawrocki a évoqué le lien entre la Nuit de Cristal, survenue il y a 83 ans, et les efforts actuels de l’EJA pour alerter sur une recrudescence de la haine antisémite. Il a invité rabbins, militants et journalistes présents à devenir des « témoins contemporains de l’enfer de l’Holocauste » et rappelé que« devant Auschwitz, les mots sont superflus, les objets les ont remplacés ».

Les participants ont été sensibilisés à la fragilité du site : la terre d’Auschwitz, gelée en hiver et molle en été, nécessite un entretien constant pour préserver les baraquements en bois, les piles de chaussures et les objets personnels des victimes. Selon Nawrocki, la conservation de ces témoins matériels de l’histoire repose sur l’expertise de scientifiques et de conservateurs, mais aussi sur la volonté de comprendre leur signification. « Cette volonté, estime le rabbin Menachem Margolin, président de l’EJA, fait aujourd’hui défaut à l’Europe. »

Le séminaire a également mis en lumière la violence récente contre les communautés juives. Le rabbin Daniel Walker a évoqué l’attaque d’octobre dernier à la synagogue de Heaton Park, à Manchester, où un tireur a crié « Ils tuent nos enfants » avant d’ouvrir le feu. « Ces mots sont le langage du génocide », a déclaré Walker, précisant que sa fille fréquente désormais une école fermée à clé et surveillée par des agents armés.

Présent à l’événement, l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé la « fausse équivalence » établie entre Israël et le Hamas au Royaume-Uni et qualifié cette logique d’« absurdité totale ». Selon lui, « l’antisémitisme est un virus sorti des profondeurs de l’Europe médiévale » et il est essentiel de dénoncer les mensonges sur lesquels il repose.

Le professeur Christer Mattesson, spécialiste de l’antisémitisme, a souligné que de nombreux propos hostiles à Israël ou aux « sionistes » étaient en réalité dirigés contre les Juifs, bien que masqués sous des termes politiquement corrects. Rawan Osman, activiste syro-libanaise, a rappelé que dès son enfance, les termes « Juif », « sioniste » et « Israélien » étaient assimilés à une seule et même image négative.

À l’inverse, dans les Émirats arabes unis, la lutte contre l’antisémitisme est ferme, selon le stratège politique Amjad Taha. Il a rappelé que les responsables de l’assassinat du rabbin Zvi Kogan avaient été arrêtés et exécutés, et que l’ambassade d’Israël n’avait jamais fermé après les attentats du 7 octobre.