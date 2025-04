Des militants de Greenpeace arrêtés après avoir teint l'étang de l'ambassade américaine à Londres

La police britannique de Scotland Yard a été accusée de réprimer une manifestation pro-palestinienne après l'arrestation du co-directeur de Greenpeace Royaume-Uni. Will McCallum faisait partie des cinq personnes interpellées après que l'étang de l'ambassade américaine a été teint en rouge jeudi.

Selon l'organisation environnementale, cette action visait à protester contre la poursuite des ventes d'armes américaines à Israël. Greenpeace a précisé que McCallum a été arrêté pour "conspiration en vue de causer des dommages criminels", un délit passible d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement. Quatre autres militants ont également été interpellés près de l'ambassade pour dommages criminels et conspiration.

D'après le groupe, douze militants au total ont participé à l'opération, déversant une teinture rouge non toxique et biodégradable dans l'étang du quartier de Nine Elms, au sud-ouest de Londres. Les conteneurs utilisés portaient l'inscription "Stop Arming Israel" ("Arrêtez d'armer Israël").