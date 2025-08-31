Des milliers de manifestants pro-palestiniens envahissent la Mostra de Venise

Articles recommandés -

Des milliers de personnes ont participé samedi à une manifestation pro-palestinienne lors de la Mostra de Venise, détournant l'attention du tapis rouge vers la guerre à Gaza.

La vague de protestation s'est intensifiée après que "Venice4Palestine", une organisation de cinéastes italiens et internationaux, a publié une lettre ouverte la semaine dernière appelant la direction du festival à condamner les destructions et souffrances causées par l'offensive militaire israélienne à Gaza.

Des milliers de manifestants ont défilé sur le Lido, où se déroulaient les premières en présence de stars internationales comme Julia Roberts, George Clooney et Emma Stone.

"Aujourd'hui, au Lido de Venise, se déroule l'un des événements cinématographiques les plus importants au monde, où les riches du monde se rassemblent pour distraire les masses de quelque chose que nous considérons comme bien plus essentiel", a déclaré Emilia D'Aniano, étudiante locale qui portait une pancarte en tête du cortège.

Parmi les protestataires figurait l'acteur italien Roberto Zibetti, présent au festival comme membre d'équipe de trois films, dont le drame politique "La Grazia", projeté en première le même soir.

La manifestation illustre la politisation croissante des événements culturels internationaux autour du conflit israélo-palestinien.