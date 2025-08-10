Des milliers de personnes défilent à Londres pour exiger la libération des otages détenus à Gaza

Articles recommandés -

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche à Londres pour réclamer la libération des otages enlevés par le Hamas et dénoncer la décision du gouvernement britannique d’envisager la reconnaissance d’un État palestinien dès septembre.

Organisée par Stop the Hate UK et plusieurs organisations juives, la marche s’est achevée devant Downing Street, avec un appel pressant au Premier ministre Keir Starmer pour qu’il place le sort des otages au sommet de ses priorités diplomatiques.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023, 50 sont encore retenues à Gaza, dont 20 seraient toujours en vie. Parmi elles figure le corps d’un soldat israélien tué en 2014. La mobilisation intervient alors que Keir Starmer a annoncé, le 30 juillet, que le Royaume-Uni reconnaîtrait la Palestine en septembre si Israël n’acceptait pas plusieurs « mesures substantielles », notamment un cessez-le-feu. Le chef du gouvernement a aussi exigé la libération de tous les otages par le Hamas, mais sans en faire une condition préalable à cette reconnaissance. Parmi les participants figurait Noga Guttman, cousine d’Evyatar David, 24 ans, apparu récemment dans une vidéo de propagande du Hamas, émacié et contraint de creuser ce qu’il craignait être sa propre tombe. Des proches d’Avinatan Or, enlevé au festival de musique Nova avec sa compagne Noa Argamani, libérée par l’armée israélienne en juin, étaient également présents, aux côtés du Grand Rabbin du Royaume-Uni Ephraim Mirvis. La manifestation, soutenue par presque toutes les mouvances du judaïsme britannique, a réuni des voix unies pour exiger que Londres concentre « toute sa pression diplomatique » sur la libération des otages.