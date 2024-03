Des ONG veulent poursuivre le Danemark pour mettre fin aux exportations d'armes vers Israël

Un groupe d'ONG a annoncé son intention de poursuivre l'État danois pour mettre fin aux exportations d'armes du pays nordique vers Israël, craignant que ces armes ne soient utilisées pour commettre des "crimes graves contre des civils" pendant la guerre à Gaza, a rapporté l'agence Reuters.

Amnesty International Danemark, Oxfam Danemark, ActionAid Danemark et l'organisation palestinienne de défense des droits de l'homme Al-Haq ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils porteraient plainte contre le ministère danois des affaires étrangères et la police nationale, qui approuvent les ventes danoises d'armes et d'équipements militaires. "Nous pensons que nous sommes tout à fait dans les limites", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen à la presse. Le cabinet d'avocats Kontra Advokater, qui représentera les ONG, a déclaré qu'il déposerait la plainte auprès d'un tribunal de district de Copenhague dans les trois prochaines semaines. "Cela fait cinq mois que nous parlons d'un génocide potentiel à Gaza, mais nous n'avons pas vu les responsables politiques agir", a déclaré Tim Whyte, secrétaire général d'ActionAid Danemark. Israël rejette avec véhémence les allégations de "génocide", affirmant que sa guerre vise le groupe terroriste palestinien Hamas, et non le peuple palestinien, à la suite du massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël, au cours duquel des terroristes ont tué 1 200 personnes et pris 253 otages.