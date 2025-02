Deux Israéliens agressés en plein cœur d'Athènes après avoir parlé hébreu

Deux citoyens israéliens ont été poignardés vendredi dans la rue Ermou, artère commerçante du centre d'Athènes. Selon les informations rapportées par Ynet, l'un des agresseurs, originaire de la bande de Gaza, a été appréhendé, tandis que son complice est parvenu à s'enfuir. Le ministère israélien des Affaires étrangères a précisé que l'assaillant arrêté "avait participé par le passé à des manifestations pro-palestiniennes". Les victimes auraient été ciblées après avoir été entendues parlant hébreu, l'une d'elles portant un collier avec l'étoile de David. Selon des sources non confirmées, le couple israélien regagnait son hôtel après avoir dîné dans un restaurant.

Cet incident s'inscrit dans une série d'attaques visant la communauté israélienne en Grèce. En mars 2023, la police grecque avait arrêté deux Iraniens d'origine pakistanaise, soupçonnés d'appartenir à un groupe planifiant un attentat contre un restaurant israélien et une synagogue d'Athènes. Le Mossad avait alors salué l'intervention des autorités grecques, accusant l'Iran d'avoir orchestré l'opération, ce que Téhéran a démenti.

En juillet 2024, la police antiterroriste grecque a procédé à l'arrestation de sept personnes pour des attaques incendiaires contre un hôtel appartenant à des Israéliens et une synagogue dans le centre d'Athènes. Parmi les suspects figuraient une Grecque de 25 ans, deux Iraniens de 46 et 36 ans, et un Afghan de 44 ans, accusés d'avoir attaqué le 15 mai un bâtiment abritant un hôtel et un restaurant israéliens avec une bombe incendiaire artisanale.

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que les deux victimes de l'agression de vendredi n'ont pas nécessité d'hospitalisation.