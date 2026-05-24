Donald Trump annonce l’envoi de 5 000 soldats américains en Pologne

Donald Trump a annoncé jeudi l’envoi de 5 000 militaires américains en Pologne, dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Le président américain a justifié cette décision par sa bonne relation avec le président polonais Karol Nawrocki, élu il y a près d’un an. Il a évoqué l’envoi de troupes « supplémentaires », sans préciser s’il s’agissait d’un nouveau déploiement ou d’une rotation déjà prévue.

Cette annonce intervient alors qu’un déploiement de 4 000 soldats américains en Pologne avait été remis en question ces derniers jours. Le vice-président JD Vance avait affirmé mardi qu’il s’agissait d’un simple « retard dans la rotation des troupes », et non d’une annulation.

JD Vance a toutefois rappelé la ligne de Washington : les Européens doivent renforcer leur autonomie en matière de défense. « Il faut plus de souveraineté et que l’Europe se tienne seule sur ses deux jambes », a-t-il déclaré.

Ces mouvements militaires sont suivis de près en Europe, après les tensions entre Donald Trump et plusieurs alliés européens autour de la guerre contre l’Iran. En mai, le Pentagone avait annoncé le retrait de 5 000 soldats américains d’Allemagne.