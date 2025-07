Donald Trump : "Certains disent que tuer les otages est un prix à payer, je ne le pense pas"

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a rencontré à Londres le Premier ministre britannique Keir Starmer pour discuter de la situation humanitaire à Gaza, des otages et de l’aide internationale. Lors d’une déclaration conjointe, Trump a affirmé que les États-Unis ont versé 60 millions de dollars d’aide à Gaza, dont une grande partie a été « volée par le Hamas ». « Il y a une famine réelle, avec beaucoup d’enfants affamés visible à la TV – on ne peut pas simuler ça », a-t-il déclaré, appelant à un cessez-le-feu pour « envoyer de la nourriture et sauver beaucoup de vies ». Il a évoqué des discussions avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour une aide accrue.

Sur les otages, Trump a dénoncé l’intransigeance du Hamas : « Ils ne veulent pas libérer les 20 derniers, les utilisant comme bouclier humain. Beaucoup sont morts, et leurs parents supplient pour récupérer les corps. Certains disent que c’est un prix à payer – je ne le pense pas, et Israël non plus. » Il a accusé l’Iran d’interférer dans les négociations : « Si l’Iran recommence avec le nucléaire, nous l’éliminerons rapidement. »

Starmer a qualifié Gaza de « catastrophe absolue », exprimant l’indignation des Britanniques face aux images diffusées. Cette rencontre souligne les tensions diplomatiques, Trump insistant sur une approche pragmatique pour « terminer différemment » le conflit si le Hamas persiste.