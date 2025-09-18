Donald Trump s’oppose à la reconnaissance d’un État palestinien annoncée par le Premier ministre britannique

Articles recommandés -

Lors d’une conférence de presse commune à Londres, le président américain Donald Trump a exprimé son désaccord avec le Premier ministre britannique Keir Starmer sur son projet de reconnaissance d’un État palestinien. Sans détailler les raisons de son opposition, Trump a déclaré : « Nous avons un désaccord sur ce point… l’un de nos rares désaccords. »

Donald Trump a également insisté sur la nécessité d’une libération immédiate des otages détenus par les groupes terroristes à Gaza, rejetant l’idée d’une libération progressive. « Pas un, pas deux ou ‘trois demain’. Nous devons récupérer tous les otages maintenant », a-t-il affirmé, soulignant que c’est ce que veulent « le peuple d’Israël » et les États-Unis.

Le président américain a ajouté que son administration travaille intensément sur le dossier Israël-Gaza, qu’il a décrit comme « complexe ». « Nous travaillons très dur sur Israël et Gaza. C’est compliqué, mais ça va se faire », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que la guerre reste imprévisible. De son côté, Keir Starmer a défendu sa démarche en expliquant qu’il souhaite avancer vers une paix durable. Il a appelé à la libération immédiate des otages et à une augmentation massive de l’aide humanitaire pour Gaza. « Nous travaillons sur un plan pour parvenir à une solution qui garantisse une Israël sûr et un État palestinien viable », a-t-il expliqué. Cette prise de position de Londres intervient alors que la communauté internationale est profondément divisée sur la voie à suivre pour mettre fin au conflit.