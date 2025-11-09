Double démission au sommet de la BBC après une polémique sur l’impartialité

La BBC traverse une crise majeure. Le directeur général Tim Davie et la directrice de l’information, Deborah Turness, ont tous deux annoncé leur démission, alors que la chaîne publique britannique s’apprête à présenter des excuses officielles lundi à la suite d’une controverse sur son traitement de l’actualité politique américaine.

L’affaire concerne un épisode de l’émission Panorama, intitulé "Trump: A Second Chance?", diffusé avant les élections américaines de 2024. Le programme aurait présenté de manière trompeuse un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021, en juxtaposant des extraits suggérant qu’il appelait ses partisans à marcher sur le Capitole pour "se battre comme des diables". Ces manipulations de montage ont suscité des accusations de partialité et fragilisé la crédibilité du service public britannique.

Dans un message adressé aux employés, Tim Davie a expliqué qu’il s’agissait d’une décision "entièrement personnelle", tout en reconnaissant que les débats autour de l’impartialité de la BBC avaient "contribué" à son départ. "La BBC n’est pas parfaite, mais elle reste une institution précieuse. En tant que directeur général, je dois assumer la responsabilité des erreurs commises", a-t-il déclaré.

Deborah Turness a, elle aussi, justifié sa démission par le souci d’assumer sa responsabilité : "Cette controverse cause du tort à une institution que j’aime profondément. En tant que responsable de l’information, le fardeau m’incombe." Elle a toutefois rejeté les accusations selon lesquelles la BBC serait "structurellement biaisée".

Le président du conseil d’administration, Samir Shah, a salué le "courage et l’intégrité" des deux dirigeants, tandis que la ministre de la Culture, Lisa Nandy, a remercié Tim Davie pour avoir "guidé la BBC à travers une période de grands changements".

Les réactions politiques ont été contrastées : la cheffe du Parti conservateur, Kemi Badenoch, a estimé qu’il était "temps que la BBC se réforme en profondeur", notamment dans sa couverture du Moyen-Orient et des États-Unis. À l’inverse, le leader libéral-démocrate Ed Davey a appelé à "reconstruire la confiance" et à "protéger une institution essentielle à la démocratie britannique".

Tim Davie, en poste depuis 2020, restera en fonction le temps d’assurer une transition ordonnée.