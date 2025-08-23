Droit et criminologie à l’ULB : la promotion 2025 placée sous le nom de Rima Hassan

Articles recommandés -

Les étudiants de Master 2 en droit et criminologie de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) ont tranché : leur promotion 2025 portera le nom de l’eurodéputée Rima Hassan (LFI). Ce choix, issu d’un vote interne organisé chaque année depuis 2018, met fin à plusieurs semaines de controverse.

Quatre noms étaient proposés : Typhanie Afschrift, Michèle Grégoire, Gisèle Pélicot et Rima Hassan. La présence de cette dernière avait suscité de vives réactions en juin. Une lettre adressée aux autorités de l’ULB, signée par plus de 1 300 personnes, dénonçait un choix jugé incompatible avec « les valeurs démocratiques de l’université ». Les signataires reprochaient à l’élue ses liens présumés avec certains régimes autoritaires, ainsi que ses prises de position tranchées sur le conflit israélo-palestinien.

« Les discours de Mme Hassan sont perçus par de nombreux observateurs comme clivants et incitant à la haine, alors que nous aspirons à une société apaisée et ouverte au dialogue », indiquait le texte. Après un premier scrutin invalidé pour raisons techniques, le résultat définitif a confirmé le choix des étudiants. « Il ne s’agit pas d’une décision institutionnelle, mais d’un processus démocratique interne », a précisé le doyen Pierre Klein, rappelant que le rôle de la faculté se limitait à garantir le bon déroulement du vote. La décision sera soumise au prochain Conseil facultaire, qui valide traditionnellement le choix des étudiants.