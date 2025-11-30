Dublin : le projet de renommer le parc Herzog en "Free Palestine" retiré après une vague de critiques

Le projet de renommer le parc Haim Herzog à Dublin en parc "Free Palestine" devrait être retiré de l’ordre du jour du conseil municipal de lundi, rapporte The Journal. Le maire Ray McAdam a précisé que le rapport présenté aux conseillers « ne contenait pas suffisamment d’informations pour permettre une décision éclairée ».

La proposition avait suscité de vives critiques de la part du gouvernement irlandais et de responsables israéliens et américains. Le Premier ministre Michael Martin avait demandé son retrait, jugeant la mesure comme « un déni de l’histoire et une démarche qui sera perçue comme antisémite ». Le vice-Premier ministre Simon Harris et plusieurs ministres ont également exprimé leur opposition, dénonçant une injustice envers la communauté juive d’Irlande.

Après l'annonce de cette mesure dans les médias, le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, était allé jusqu'à qualifier l'Irlande de "capitale mondiale de l'antisémitisme".

La communauté juive locale et le bureau du président israélien Isaac Herzog avaient eux dénoncé un « acte honteux » qui effacerait l’héritage de son père, ancien président d’Israël né en Irlande.

Le parc Haim Herzog avait été baptisé ainsi en 1995 pour marquer le 3 000e anniversaire de Jérusalem et symboliser les liens entre les peuples irlandais et juif.