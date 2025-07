Dublin : un homme relâché par la police irlandaise après une agression antisémite dans un bus

Articles recommandés -

Un homme qui avait agressé verbalement et physiquement un passager juif dans un bus à Dublin vendredi soir a été relâché sans inculpation, a indiqué dimanche la police irlandaise. L’incident, filmé par des passagers, a suscité une vive émotion dans le pays et relancé le débat sur l'antisémitisme en Irlande.

Selon les témoignages, l’agresseur, un homme d’une trentaine d’années, a violemment interpellé un passager juif en l’accusant d’être complice du "génocide à Gaza", tout en affirmant que "les Juifs sont des meurtriers" et qu’il pouvait "reconnaître les Juifs à leur visage". Il a également tenté d’arracher le téléphone du passager et lui a asséné une gifle. Le chauffeur du bus a immédiatement alerté la police, qui a procédé à l’interpellation de l’individu, finalement libéré sans inculpation. Une enquête est toutefois en cours.

Dans la vidéo de l’agression, on voit une passagère tenter, en vain, de calmer l’homme, qui s’est ensuite emporté davantage : "La femme blanche protège le Juif", a-t-il lancé, ajoutant que le passager agressé était complice du "génocide des Palestiniens".

https://x.com/i/web/status/1946429108721697159 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’ancien ministre irlandais de la Justice, Alan Shatter, lui-même d’origine juive, a vivement réagi sur les réseaux sociaux. "Une simple soirée dans un bus de Dublin contredit les affirmations répétées du président et du gouvernement selon lesquelles il n’y aurait pas d’antisémitisme en Irlande", a-t-il écrit. Il a également dénoncé le deux poids, deux mesures de la classe politique : "Si un musulman ou un homme noir avait été visé de la sorte, la condamnation aurait été immédiate et unanime."

Jim O’Leary, conseiller local du district de Dún Laoghaire–Rathdown, a également condamné l’attaque : "En tant qu’Irlandais, cela me désole profondément. C’est clairement un acte antisémite. Les propos tenus par certains de nos dirigeants politiques encouragent ce genre de comportements que toute personne décente devrait condamner."

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas alimente les tensions dans de nombreuses sociétés occidentales, cet incident relance la question de la banalisation de l’antisémitisme en Irlande et du rôle du discours politique dans sa propagation. L'Irlande est considéré par les Israéliens et les Juifs comme étant probablement le pays le plus antisémite d'Europe.