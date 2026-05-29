Ebola : l'Italie souhaite que l'UE renforce la surveillance de ses frontières

Face à la résurgence du virus Ebola en Afrique centrale, la Première ministre italienne Giorgia Meloni appelle l’Union européenne à renforcer de manière coordonnée la surveillance de ses frontières.

Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi qu’au président du Conseil européen, António Costa, la dirigeante italienne demande que la question soit inscrite à l’ordre du jour du prochain sommet européen des 18 et 19 juin.

« L’Italie estime que la situation épidémiologique en Afrique centrale liée au récent foyer de virus Ebola (...) en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda requiert la plus grande attention », indique le gouvernement italien dans un communiqué.

Rome souhaite encourager les États membres à adopter des mesures communes pour mieux contrôler les arrivées directes et indirectes en provenance des zones touchées par l’épidémie. « L’objectif est de les inciter, dans le respect des prérogatives nationales en matière de protection de la santé, à renforcer la coordination de la surveillance aux frontières par le biais de règles communes pour la gestion des arrivées directes et indirectes en provenance des zones touchées », précise le communiqué.

Depuis la déclaration de l’épidémie en République démocratique du Congo le 15 mai, plus de 1.000 cas suspects et 246 décès ont été recensés par les autorités sanitaires. En Ouganda, sept cas confirmés, dont un mortel, ont été enregistrés.

L’Italie affirme avoir déjà mis en place « une surveillance sanitaire ciblée et des protocoles de contrôle pour les voyageurs de retour des régions touchées ».

Par ailleurs, une équipe d’experts de l’Institut Spallanzani de Rome doit être dépêchée ce week-end à Kinshasa afin d’apporter une assistance technique et de livrer des médicaments ainsi que du matériel médical.