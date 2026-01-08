Écosse : prison ferme pour une mère et sa fille ayant diffusé des contenus néonazis et antisémites

Une mère et sa fille écossaises ont été condamnées à 16 et 20 mois de prison ferme pour avoir diffusé pendant plusieurs années des contenus néonazis, racistes et antisémites sur les réseaux sociaux. Les deux femmes ont plaidé coupable de crimes de haine à caractère racial et religieux.

La mère, Shirley Craughwell, 51 ans, avait publié de nombreux messages affirmant que les personnes non blanches appartenaient à une « espèce différente ». Elle glorifiait Adolf Hitler, écrivant notamment qu’« Hitler a essayé de nous sauver » et que « le besoin d’un nouvel Holocauste n’a jamais été aussi urgent qu’aujourd’hui ». Elle utilisait régulièrement des symboles et émojis néonazis, relayait des publications extrémistes et proférait des insultes racistes à répétition. Elle a également filmé et diffusé une vidéo montrant un jeune garçon incité à effectuer un salut nazi.

Sa fille, Hannah Craughwell, 27 ans, connue en ligne sous le pseudonyme « Anna Hitler », partageait de son côté des propos ouvertement antisémites, qualifiant notamment les Juifs d’« enfants du diable ». Elle diffusait des vidéos racistes, des affiches faisant la promotion d’un film de propagande néonazi dans sa région, ainsi que des contenus négationnistes et complotistes. Selon l’accusation, elle établissait également des liens entre les Juifs, Israël et des événements tels que les attentats du 11 septembre ou la pandémie de Covid-19.

Les faits reprochés se sont déroulés entre 2021 et 2024. Les deux femmes ont reconnu leur culpabilité lors d’une audience devant la Cour de la Couronne d’Édimbourg en novembre dernier.

Lors de l’audience de détermination de la peine cette semaine, le shérif Charles Wells a qualifié la haine exprimée par la mère de « profondément inquiétante ». Il a souligné que ses propos étaient non seulement offensants, mais aussi « violents et menaçants à l’égard de la communauté juive ». L’implication d’un enfant dans l’une des vidéos a été retenue comme une « circonstance aggravante majeure ».

La justice écossaise a estimé que la gravité et la durée des faits justifiaient des peines de prison ferme, soulignant la nécessité de lutter contre la propagation de discours de haine et d’idéologies extrémistes en ligne.