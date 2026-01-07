El País critiqué pour avoir qualifié le juge du procès Maduro d'impartial "malgré son origine juive"

Le grand quotidien espagnol El País s’est retrouvé sous le feu des critiques ce mardi après avoir publié un article sur le juge fédéral Alvin Hellerstein. Le journal décrit le magistrat désigné pour présider le procès de Nicolás Maduro, comme impartial "malgré" son appartenance à la communauté juive, une formulation jugée antisémite par de nombreux observateurs.

Agé de 92 ans, Alvin Hellerstein est un magistrat juif orthodoxe nommé à la cour fédérale du district sud de New York il y a près de trois décennies par l’ancien président américain Bill Clinton. Pendant sa longue carrière, il a rendu des décisions marquantes et s’est forgé une réputation d’impartialité.

Dans sa version initiale, l’article d’El País affirmait que l’expérience et la rigueur de Hellerstein expliquaient ses décisions équilibrées "malgré le fait qu’il soit un membre éminent de la communauté juive". Cette formulation a aussitôt provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux et dans le milieu journalistique international.

Face à la polémique, le passage incriminé a été retiré de la version anglaise de l’article. La nouvelle formulation se contente de souligner que le juge "a émis des jugements bien motivés et est réputé pour son impartialité", sans faire référence à son identité religieuse.

Plusieurs personnalités ont dénoncé la rédaction initiale d’El País. Fleur Hassan-Nahoum, envoyée spéciale d’Israël pour le Commerce et l’Innovation et ancienne adjointe au maire de Jérusalem, a qualifié le passage d'"antisémitisme dégoûtant". Le Congrès juif européen a également réagi, rappelant que l’identité juive ne constitue en aucun cas un conflit d’intérêt et que de tels propos peuvent renforcer des biais dangereux dans la perception du public.

Les critiques ont insisté sur la responsabilité des médias à éviter des formulations qui pourraient légitimer des préjugés. Selon eux, la correction de l’article était nécessaire mais ne doit pas occulter l’impact potentiel de ce type de langage sur la perception des communautés religieuses dans le débat public.