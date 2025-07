Emmanuel Macron appelle Paris et Londres à reconnaître l'État palestinien

Articles recommandés -

Emmanuel Macron a plaidé jeudi pour une reconnaissance commune de l'État de Palestine par la France et le Royaume-Uni, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Cette déclaration conclut une visite d'État de trois jours au Royaume-Uni, marquée par un appel à unir les voix internationales pour initier une "dynamique politique" favorable à la paix.

"Je crois à l'avenir de la solution à deux États, qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins", a affirmé le président français. Il a insisté sur la nécessité de reconnaître la Palestine pour avancer vers une résolution pacifique du conflit.

De son côté, Keir Starmer a réaffirmé la position de longue date de son gouvernement travailliste : reconnaître la Palestine dans le cadre d'un processus global. Cependant, il a priorisé l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza, soulignant qu'il faut "mettre l'accent sans relâche" sur l'arrêt des combats, l'acheminement de l'aide humanitaire et la libération des otages. En mai 2024, l'Irlande, l'Espagne, la Norvège et la Slovénie ont déjà franchi le pas. Israël et les États-Unis s'opposent fermement à toute reconnaissance unilatérale. Macron, qui avait ouvert la voie en mai sans aller plus loin, relance ainsi le débat diplomatique.