Emmanuel Macron dénonce la dérive des réseaux sociaux

Emmanuel Macron a une nouvelle fois critiqué l’influence des réseaux sociaux sur le débat démocratique, accusant les plateformes de déformer la réalité et de favoriser la désinformation. Selon lui, ces outils ne sont plus de simples canaux d’expression, mais des machines à polariser l’opinion. « Nous avons fait n’importe quoi en laissant les réseaux devenir des sources d’information », a-t-il regretté, dénonçant leur logique de “traque à l’attention” fondée sur la viralité et le choc émotionnel.

Le président estime que les algorithmes amplifient les discours extrêmes et affaiblissent la raison démocratique. Il a également évoqué les risques d’ingérences étrangères, notamment russes, soulignant que des campagnes de manipulation prolifèrent via de faux comptes sur X ou Telegram. Pour lui, ces pratiques menacent directement la souveraineté européenne.

Macron a plaidé pour un renforcement du cadre européen de régulation numérique, dans la lignée du Digital Services Act (DSA), afin de mieux encadrer les contenus en ligne tout en préservant la liberté d’expression.

Derrière sa critique, se dessine aussi une préoccupation sociale : la jeunesse surexposée, le harcèlement en ligne, et la fracture informationnelle. Le chef de l’État appelle à rééduquer le rapport au numérique dès l’école et à promouvoir un usage “responsable et civique” des écrans.