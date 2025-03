Emmanuel Macron ouvert à l'idée d'un "parapluie nucléaire" français pour l'Europe

Le président français Emmanuel Macron s'est montré disposé à discuter de la proposition de Friedrich Merz concernant la création d'un "parapluie nucléaire" français pour l'Europe.

Dans un entretien accordé à la presse portugaise, Macron a déclaré : "Si nos partenaires souhaitent avancer vers plus d'autonomie et de capacités de dissuasion, alors nous devrons ouvrir cette discussion stratégique profonde. Elle comporte des éléments très sensibles et confidentiels, mais je suis disponible et ouvert à cette discussion."

Le président français a souligné l'indépendance totale de la France dans ce domaine : "La France dispose d'une pleine autonomie dans ce domaine. En d'autres termes, nous ne dépendons de personne d'autre pour produire nos capacités nucléaires, les maintenir et les déployer dans les airs et en mer, et c'est aussi une spécificité française." Il a également mis en avant la différence entre les capacités nucléaires françaises et britanniques : "Nos amis britanniques disposent de capacités nucléaires moins complètes que les nôtres. Ils sont plus dépendants de leurs partenaires américains. Je suis prêt à discuter de cette capacité souveraine si cela signifie que nous pouvons construire une plus grande puissance européenne." La demande de Merz intervient dans un contexte où il évoque la nécessité d'une sécurité nucléaire dans un monde où les garanties de sécurité américaines envers l'OTAN ne sont plus aussi certaines qu'auparavant. Cette ouverture de Macron marque une évolution significative dans la doctrine nucléaire française, traditionnellement centrée sur la défense des intérêts vitaux nationaux, et pourrait signaler un tournant vers une conception plus européenne de la dissuasion nucléaire face aux incertitudes géopolitiques actuelles.