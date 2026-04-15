En Azerbaïdjan, la commémoration de la Shoah illustre un rapprochement stratégique avec Israël

Dans un contexte régional marqué par de fortes tensions, notamment liées à l’Iran, la communauté juive de Bakou a célébré Yom HaShoah lors d’une cérémonie à forte portée symbolique, mettant en avant les liens étroits entre l’Azerbaïdjan et Israël. Au-delà du souvenir des victimes, l’événement a été présenté comme un message tourné vers l’avenir, soulignant une alliance fondée sur une histoire commune et une solidarité durable entre les deux peuples.

Lors de la cérémonie principale, les intervenants ont rappelé qu’environ 55 000 Juifs avaient trouvé refuge en Azerbaïdjan pendant la Seconde Guerre mondiale, fuyant les persécutions nazies. Le grand rabbin de la communauté séfarade de Bakou, Zamir Isayev, a insisté sur le rôle du pays comme « îlot de tolérance », évoquant l’accueil et l’aide apportés par la population locale à une époque où une grande partie du monde restait passive face aux persécutions.

Dans son discours, le rabbin a établi un parallèle entre l’histoire de la Shoah et les menaces actuelles pesant sur Israël et l’Azerbaïdjan, dénonçant l’attitude du régime iranien. Il a estimé que les ambitions de Téhéran représentaient un danger non seulement pour la sécurité régionale, mais aussi pour les valeurs défendues par Bakou, appelant à la vigilance face à ce qu’il décrit comme une continuité idéologique avec les persécutions du passé.

La cérémonie a également mis en lumière l’importance croissante des relations entre Israël et l’Azerbaïdjan, notamment sur le plan sécuritaire. Dans un contexte de confrontations multiples impliquant Israël face à des acteurs liés à l’Iran, cette coopération est perçue par la communauté juive locale comme à la fois stratégique et morale.

Enfin, Zamir Isayev a souligné une particularité du système éducatif azerbaïdjanais : l’enseignement explicite de la Shoah et de l’antisémitisme, ainsi que la reconnaissance d’Israël comme État légitime, à rebours de nombreuses autres sociétés du monde musulman. La commémoration de la Shoah à Bakou apparaît ainsi comme un rappel historique, mais aussi comme un engagement politique et moral face aux défis contemporains.