En Moldavie, un séminaire inédit pour lutter contre l’antisémitisme par l’éducation

Face à la montée alarmante de l’antisémitisme en Europe depuis le début de la guerre à Gaza, le grand rabbin de Moldavie, Pinchas Zaltzman, a lancé à Chișinău un séminaire national de formation pour enseignants consacré à la lutte contre la haine et à la promotion des valeurs de tolérance.

Organisé en partenariat avec les ambassades d’Allemagne et d’Israël, l’événement a réuni des centaines d’éducateurs venus de tout le pays, ainsi que des représentants du ministère moldave de l’Éducation.

L’ambassadeur d’Allemagne a rappelé « la douleur éternelle du peuple juif » et la responsabilité morale de son pays à empêcher toute résurgence de l’antisémitisme.

Son homologue israélien, Yoram Elron, a salué une initiative « vitale » à un moment où « le combat contre la haine doit être aussi pédagogique que moral ».

Le rabbin Zaltzman, à l’origine du projet, a rappelé que « la lutte contre la haine commence dans la salle de classe ».

« Nous devons répondre à la haine par la lumière, par l’amour, par l’éducation et par la foi », a-t-il déclaré, soulignant le rôle essentiel des enseignants comme acteurs de la transmission et de la résilience. Le séminaire s’est conclu par un engagement commun à renforcer la coopération internationale pour promouvoir l’éducation aux valeurs humanistes et combattre l’antisémitisme à l’échelle européenne.