Espagne : des militants de la flottille pour Gaza arrêtés à l’aéroport de Bilbao

Des militants de la flottille pour Gaza ont été interpellés ce week-end à l’aéroport de Bilbao, en Espagne, après des affrontements avec la police locale.

Selon des médias espagnols, l’incident a commencé à la sortie d’un avion en provenance de Turquie. Les militants auraient bloqué le passage pour prendre une photo, empêchant d’autres passagers de quitter l’appareil. La police leur aurait alors demandé de se déplacer, avant que la situation ne dégénère.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers frappant certains activistes avec des matraques et les traînant au sol. Quatre militants ont été arrêtés pour désobéissance grave, résistance à l’arrestation et agression contre des agents des forces de l’ordre, selon la police.

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La police régionale basque, l’Ertzaintza, a annoncé l’ouverture d’une enquête interne afin de déterminer si l’intervention des agents était conforme aux procédures.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi en diffusant les images de l’incident et en demandant ironiquement des explications au gouvernement espagnol sur le traitement réservé aux militants de la flottille. Madrid avait critiqué Israël après l’interception des navires en route vers Gaza.

Ces militants faisaient partie de la récente flottille vers Gaza, arrêtée par Israël avant d’être expulsée. La semaine dernière, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avait lui-même été vivement critiqué après avoir diffusé une vidéo le montrant face aux activistes détenus au port d’Ashdod.