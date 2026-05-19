Espagne : deux morts et quatre blessés dans une fusillade en Andalousie

Un homme de 25 ans a été arrêté après avoir tué ses deux parents et blessé quatre personnes, dont son jeune fils, selon la Guardia Civil.

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FILE - The Spanish flag flies in Madrid, Spain, Friday, Oct. 23, 2020
FILE - The Spanish flag flies in Madrid, Spain, Friday, Oct. 23, 2020 AP Photo/Manu Fernandez, File

Deux personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées dans une fusillade survenue dans la nuit de lundi à mardi à El Ejido, dans la province d’Almeria, dans le sud de l’Espagne.

La police espagnole a arrêté mardi matin un homme de 25 ans, soupçonné d’avoir tué ses deux parents et blessé quatre autres personnes. Parmi les blessés figurent son jeune fils, un autre mineur, un homme et une femme. Tous ont été hospitalisés dans un état grave.

Les premiers signalements de coups de feu ont été reçus lundi peu après 23h, heure locale. Des unités spécialisées de la Guardia Civil ont interpellé le suspect vers 4h du matin.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le mobile de la fusillade, qui pourrait relever de violences intrafamiliales. Ils examinent également l’origine de l’arme utilisée, le suspect ne disposant pas de permis de port d’arme.

Les fusillades restent rares en Espagne, où la possession d’armes à feu est strictement encadrée. Selon les données de l’ONU, le pays a enregistré 53 homicides par arme à feu en 2023, l’un des taux les plus bas d’Europe.

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