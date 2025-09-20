Espagne : la communauté juive alerte sur une forte hausse des actes antisémites

Articles recommandés -

La Fédération des communautés juives d’Espagne (FCJE) a exprimé ce vendredi sa « profonde consternation » face à la « montée inquiétante de l’antisémitisme » dans le pays. Cette déclaration intervient quelques jours après les manifestations propalestiniennes qui ont perturbé la fin du Tour d’Espagne cycliste à Madrid, et que la FCJE accuse d’« alimenter la haine ».

Dans un communiqué, l’organisation dénonce une multiplication d’« insultes, harcèlement, stigmatisation et manifestations de haine » visant les juifs « simplement pour ce qu’ils sont ». La FCJE, qui représente environ 70.000 juifs en Espagne, avait déjà condamné « les graves incidents violents » lors de la dernière étape de La Vuelta, interrompue dimanche par des manifestants.

Selon un rapport du ministère espagnol de l’Intérieur publié en juillet, les actes antisémites ont augmenté de 60,9 % en 2024 par rapport à 2023, passant de 23 à 37 faits recensés. L’Observatoire de l’antisémitisme, composé de la FCJE et du Mouvement contre l’intolérance, fait état d’une hausse de 321 % des discours et attaques antisémites par rapport à 2023, et de 567 % par rapport à 2022.

Ce climat est alimenté par un contexte politique tendu. Très engagé en faveur de la cause palestinienne, le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez a reconnu l’État de Palestine en mai 2024. Madrid entretient désormais des relations exécrables avec Israël, accentuées par l’annonce récente de mesures espagnoles pour « mettre fin au génocide à Gaza ». Pour la FCJE, la situation est devenue alarmante, avec une peur croissante au sein de la communauté juive espagnole.