Espagne : troisième accident ferroviaire en moins d'une semaine, trois blessés dont un grave

Les médias espagnols ont rapporté jeudi un nouvel accident de train dans le pays, le troisième en l'espace d'une semaine. Un train de passagers est entré en collision avec une grue dans la ville d'Alhama de Murcia, dans le sud-est de l'Espagne. Les services d'urgence de la région de Murcie ont fait état de trois blessés, dont un dans un état grave.

Cet accident s'ajoute à deux autres catastrophes ferroviaires survenues en Espagne ces derniers jours. La première, et la plus meurtrière, s'est produite lundi lorsque deux trains à grande vitesse sont entrés en collision frontale près de la ville d'Adamuz, en Andalousie, dans le sud du pays. Le bilan est dramatique : 42 morts, le nombre de victimes le plus élevé dans un accident ferroviaire en Espagne depuis plus d'une décennie, et plus de 150 blessés.

Le deuxième accident a eu lieu mardi près de Barcelone, lorsqu'un train de banlieue a percuté un mur écroulé sur la voie. Le conducteur du train a perdu la vie et 37 personnes ont été blessées.

Cette série d'accidents a profondément choqué l'opinion publique espagnole. Le Premier ministre Pedro Sánchez a décrété une journée de deuil national après le premier et le plus meurtrier des trois accidents.

Le président de la compagnie ferroviaire nationale espagnole a déclaré dans une interview à une station de radio locale que les premières enquêtes révèlent que dans les deux premiers accidents, les trains circulaient à 250 km/h, soit bien en dessous de la vitesse maximale autorisée. Les trois accidents de cette semaine font toujours l'objet d'investigations approfondies pour déterminer les causes exactes de ces tragédies.

Cette succession d'incidents soulève de sérieuses questions sur la sécurité du réseau ferroviaire espagnol et pourrait conduire à un examen approfondi des infrastructures et des protocoles de sécurité du pays.