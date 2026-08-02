Espagne : une croix gammée découverte sur la statue de Maïmonide à Cordoue

Un acte de vandalisme à caractère antisémite a visé la statue de Maïmonide, dans le quartier juif de Cordoue, en Espagne. Une croix gammée a été découverte samedi matin sur le socle du monument dédié au célèbre rabbin, philosophe et médecin juif du XIIᵉ siècle.

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La municipalité de Cordoue a fermement condamné cette profanation. La maire adjointe, Cynthia Bustos, a dénoncé « une atteinte au patrimoine de la ville », tandis que l'enquête, initialement confiée à la police municipale, a été reprise par la police nationale. À ce stade, aucune interpellation n'a été annoncée.

Érigée en 1964 à l'occasion du 760ᵉ anniversaire de la mort de Maïmonide, cette statue en bronze, réalisée par le sculpteur espagnol Amadeo Ruiz Olmos, est l'un des monuments les plus emblématiques de l'ancien quartier juif de Cordoue.

Né dans cette ville au XIIᵉ siècle, Maïmonide fut contraint de fuir l'Espagne avec sa famille en raison des persécutions subies par les Juifs sous la domination almohade. Après un passage par le Maroc et la Terre sainte, il s'installa à Fostat, en Égypte, où il devint l'une des plus grandes figures du judaïsme médiéval.