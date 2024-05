Espagne : une exposition intitulée "From the river to the sea" au musée Reina Sofia de Madrid suscite la colère d’Israël

Les initiatives anti-israéliennes se multiplient en Espagne, la dernière en date étant une exposition au musée Reina Sofia de Madrid, l’un des plus vastes musées d’art contemporain du monde, intitulée "From the river to the sea" ("De la rivière à la mer"), en solidarité avec la Palestine. L'ambassade d'Israël en Espagne a fermement condamné l'exposition "qui appelle à la destruction d'Israël" par son intitulé.

La communauté juive d'Espagne a également condamné l'exposition à Reina Sofia ainsi que les déclarations de plusieurs ministres espagnols, affirmant que cela pourrait inciter à la haine et encourager l'antisémitisme qui est déjà monté en flèche dans le pays depuis le 7 octobre. Les Juifs d’Espagne subissent depuis cette date toutes sortes de brimades, menaces, insultes et intimidations de toutes sortes, y compris des crachats. Il y a quelques jours, une femme juive a été agressée en pleine rue à Madrid simplement parce qu'elle était juive. Les écoles sont sécurisées par la police et les fidèles se rendent dans les synagogues sous surveillance policière.

Par ailleurs, le ministre espagnol des Droits sociaux, Pablo Bustinduy, du parti d'extrême gauche Sumar, a envoyé des lettres à plusieurs entreprises espagnoles exerçant d'importantes activités commerciales en Israël, les appelant à prendre des mesures pour garantir que leurs activités ne contribuent pas au "génocide" ou aux violations des droits de l'homme en Palestine. "Aucun acteur économique ne devrait contribuer à la violation des droits humains de la population palestinienne", a-t-il écrit sur X. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, s'est empressé de tempérer les propos de Bustinduy, assurant qu'il n'était pas au courant de la lettre et qu'Israël était un pays ami de l'Espagne.

L'ambassade d'Israël à Madrid a publié une déclaration aux médias dans laquelle elle s'est prononcée contre l'utilisation du terme "génocide" et déclaré que l’emploi galvaudé de ce terme ainsi que "les fausses accusations répandues par plusieurs ministres constituent un encouragement pour le Hamas et ceux qui appellent à la destruction d'Israël". "L’utilisation de ce terme constitue clairement une incitation à la haine et à l’antisémitisme". L'Espagne est considéré par Israël comme le pays le plus anti-israélien d'Europe avec la Norvège et l'Irlande.