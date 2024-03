Eurovision 2024 : des artistes demandent au candidat britannique de boycotter le concours en raison de la participation d'Israël

Plus de 450 artistes, et organisations, telles que le collectif "Queer of Palestine", ont appelé le candidat britannique à l'Eurovision, Olly Alexander, à boycotter le concours de cette année pour protester contre la présence de la candidate israélienne et par solidarité avec la Palestine, a rapporté The Guardian.

L'actrice Maxine Peake et la romancière et dramaturge Sarah Schulman figurent parmi les signataires de la lettre ouverte appelant le chanteur à se retirer du concours en mai en raison du conflit à Gaza. La lettre, publiée sur Instagram par Queers for Palestine, indique : “Nous partageons votre croyance en la libération collective pour tous. Dans cet esprit, nous vous demandons de tenir compte de l'appel palestinien à se retirer de l'Eurovision… Il ne peut y avoir de parti avec un État commettant l'apartheid et le génocide. A une époque où il est urgent de rendre des comptes, l'inclusion d'Israël dans l'Eurovision permettrait de couvrir ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité". Parmi les autres signataires figurent les acteurs Indya Moore et Brigette Lundy-Paine, les musiciens Goat Girl, H Sinno et Chardine Taylor-Stone, ainsi que les écrivains Jason Okundaye et Jamie Windust.

En réponse à la lettre ouverte, le BDS a déclaré : "Nous applaudissons les milliers d'artistes qui ont participé à cette campagne : "Nous applaudissons les milliers d'artistes, dont de nombreux artistes homosexuels, qui soutiennent le boycott de l'Eurovision 2024 en raison de la participation d'Israël. C'est le moment pour les participants à l'Eurovision, y compris Olly Alexander, de faire l'histoire, au lieu de la laisser passer". La semaine dernière, l'Eurovision Party London, la plus grande soirée de projection de l'Eurovision à Londres, a annoncé qu'elle annulait son édition 2024 en raison de la participation d'Israël. Avant d'être choisi comme candidat britannique à l'Eurovision, M. Alexander a signé en décembre une lettre pro-palestinienne qui accusait Israël de "génocide" à Gaza.

"On ne peut plus se taire" : pétition contre Israël

Par ailleurs, des représentants de neuf pays, ont signé vendredi une pétition dans laquelle ils demandent à Israël de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable. Parmi lesquels: Olly Alexander de Grande-Bretagne, Bambie Thug d'Irlande, le groupe "Megara" de Saint-Marin, le groupe Gate de Norvège, le chanteur suisse Nemo, la chanteuse portugaise Yolanda, Silvester Belt de Lituanie, Saba du Danemark et le groupe finlandais Windows95 Man. "A la lumière de la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés, et en particulier à Gaza, et en Israël, nous ne nous sentons pas à l'aise de garder le silence", ont écrit les représentants des pays participants dans le communiqué, "il est important pour nous de rester solidaires et d'exprimer notre désir de paix, d'un cessez-le-feu immédiat et durable et du retour sain et sauf de tous les otages. Nous sommes unis contre toute forme de haine, y compris l'antisémitisme et l'islamophobie. Nous croyons au pouvoir déterminé et unificateur de la musique, qui permet aux gens de dépasser leurs différences et d'encourager des conversations et des liens significatifs", poursuit la pétition.

La grande finale de l'Eurovision aura lieu le 11 mai à Malmö, en Suède. Plus de 1 000 artistes suédois ont demandé l'interdiction de la participation d'Israël et plus de 1 400 professionnels finlandais de l'industrie musicale ont signé une pétition visant à interdire la participation de l'Etat hébreu au concours.