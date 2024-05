Eurovision 2024 : des milliers de personnes se rassemblent à Malmö pour une manifestation anti-israélienne

Des milliers de manifestants pro-palestiniens et anti-israéliens se sont rassemblés à Malmö, en Suède, quelques heures avant la deuxième demi-finale du concours Eurovision de la chanson.

La candidate israélienne, Eden Golan, interprétera sa chanson "Hurricane" lors de la demi-finale de ce jeudi soir. Selon Reuters, des dizaines de milliers de personnes devraient se joindre à la manifestation anti-israélienne, tandis qu'une manifestation pro-israélienne de moindre ampleur devrait avoir lieu plus tard dans l'après-midi.

Les autorités suédoises ont renforcé la sécurité et se préparent à d'éventuelles manifestations au cours du week-end.

AP Photo/Martin Meissner

Des policiers ont été vus en train de patrouiller dans les rues de Malmö et, à bord de scooters des mers, sur les canaux de la ville.

"Il y a parfois plus de policiers que de personnes en paillettes, mais dans l'ensemble, on s'amuse beaucoup, on passe un bon moment", a déclaré Francesca Gaffey, supportrice du Royaume-Uni, avant la première demi-finale de mardi.

Des barricades métalliques et de gros blocs de béton ont été installés autour de la Malmo Arena, qui accueille la compétition, et la police surveille le site et vérifie les sacs des visiteurs. Les visiteurs doivent passer par des détecteurs de métaux avant d'entrer dans l'arène et ne sont autorisés à apporter que de petits sacs à main dans l'enceinte.