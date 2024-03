Eurovision 2024 : Graffitis pro-palestiniens dans la ville de Malmö sur des panneaux du concours

En début de semaine, des militants pro-palestiniens ont vandalisé des panneaux publicitaires avec des affiches de l'Eurovision, près de l'une des salles de concert de la ville de Malmö en Suède, où se déroulera le concours international de chant, a rapporté mercredi Channel 12.

De la peinture rouge, simulant du sang, a été jetée sur les pancartes et des slogans pro-palestiniens y ont été pulvérisés.

La police locale a ouvert une enquête. En janvier, plus de 1 000 artistes suédois ont signé une lettre appelant SVT, la chaîne publique suédoise, à boycotter Israël. "Nous attendons de l'Union européenne de radiodiffusion et de SVT qu'elles soient cohérentes dans leur position contre les pays qui violent les valeurs démocratiques et nient les droits de l'homme", ont-ils déclaré. La ville de Malmö, où se trouve une forte concentration de musulmans, a par ailleurs été le théâtre de manifestations dénonçant la participation d'Israël au concours.

Ces derniers jours, la Société de radiodiffusion israélienne, en coopération avec le Shin Bet, discute de la question de la sécurité de la délégation israélienne, qui devrait être particulièrement renforcée cette année dans le contexte de la guerre. Lors de la conférence de presse de dimanche, au cours de laquelle la chanson "Hurricane" a été révélée, la représentante israélienne Eden Golan a évoqué la question de sa sécurité. "Je suis humaine, j'y pense bien sûr, mais je sais que je suis entre de bonnes mains et que je suis protégée."

L'Eurovision 2024 débutera le 7 mai jusqu'à la finale le 11 mai. Eden Golan participera à la deuxième demi-finale qui aura lieu le 9 mai.