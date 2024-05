Eurovision 2024 : la candidate irlandaise demande l'expulsion d'Eden Golan quelques heures avant la finale

La chaîne publique Kan indique qu'à la demande de l'Union européenne de radio-télévision (UER) Eden Golan et le reste de la délégation israélienne ont été transférés dans une autre salle de l'enceinte réservée aux candidats et à leur entourage.

Selon un communiqué de Kan, Eden Golan et les autres Israéliens "se concentrent uniquement sur leur prestation de ce soir et font tout leur possible pour qu'elle soit professionnelle et représente Israël de la manière la plus honorable et la plus appropriée". Citant des membres anonymes de la délégation, le site d'information Ynet affirme que l'UER a demandé aux Israéliens de se déplacer afin de séparer Mme Golan de sa concurrente irlandaise Bambie Thug, "qui était en colère contre Israël".

Peu avant l'annonce de Kan, Bambie Thug s'est plaint des commentateurs israéliens pendant leur prestation, affirmant que leurs remarques enfreignaient les règles du concours et qu'Eden Golan devait donc être disqualifiée. "Je suis en colère parce que d'autres équipes ont enfreint les règles de l'UER et ont quand même été autorisées à participer", a déclaré Bambie Thug à la chaîne irlandaise RTE. "Il y a donc un tambour de guerre qui résonne dans mon cœur pour pousser la performance encore plus loin que je ne l'ai fait jusqu'à présent." Un porte-parole de RTE affirme que la chaîne irlandaise n'a pas enregistré de plainte demandant l'éviction de M. Golan, comme le préconise Bambie Thug. Avant de parler à RTE, Bambie Thug a posté une story sur Instagram disant qu'ils n'ont pas fait de répétition générale. "L'UER a pris cette affaire au sérieux et nous avons discuté des mesures à prendre", ajoute Bambie Thug, qui, avant la demi-finale, a déclaré avoir été contraint par l'UER d'effacer les inscriptions pro-palestiniennes de son visage et de sa jambe. L'Irlande est l'un des pays européens les plus hostiles à Israël pour sa guerre contre le Hamas à Gaza. Bambie Thug a déclaré avant le concours : "Je pense que si je ne participais pas à la compétition, je boycotterais également".