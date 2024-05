Eurovision 2024 : Plus de 20 000 manifestants sont attendus pour s'opposer à la participation d'Israël (police)

La finale du concours Eurovision de la chanson débute samedi soir à Malmö, en Suède. Des milliers de manifestants anti-israéliens devraient se rassembler contre la participation d'Eden Golan, dans le contexte de la guerre contre le Hamas à Gaza.

Israël est, avec la Croatie et la Suisse, l'un des favoris des bookmakers pour succéder à la Suède et remporter cette compétition regardée par plus de cent millions de personnes. Selon la police, jusqu'à 20 000 manifestants sont attendus pour s'opposer à la participation d'Israël à Malmö. La troisième ville de Suède attend également jusqu'à 100 000 fans de 90 pays, à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire à l'Eurovision du groupe pop emblématique ABBA avec "Waterloo".

L'Union européenne de radio-télévision (UER), qui supervise l'événement, a confirmé en mars la participation de la candidate israélienne Eden Golan, malgré les appels à l'exclusion lancés par des milliers de musiciens du monde entier. Plus récemment, neuf des artistes, dont sept finalistes, ont appelé à un cessez-le-feu durable à Gaza.

Eden Golan doit faire face à de nombreuses menaces de mort et dispose du dispositif de sécurité le plus important pour une délégation israélienne depuis 1974, une édition qui avait suivi la guerre du Kippour.