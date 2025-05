Eurovision 2025 : 72 anciens participants exigent l’exclusion d’Israël

Soixante-douze anciens concurrents de l’Eurovision, dont Mae Muller (Royaume-Uni 2023) et Charlie McGettigan (Irlande 1994), ont signé une lettre ouverte, rapportée par The Independent, demandant à l’Union européenne de radiodiffusion (UER) d’exclure Israël et son diffuseur KAN du concours 2025 à Bâle. Ils accusent KAN de complicité dans ce qu’ils qualifient de « génocide » à Gaza et d’« apartheid » contre les Palestiniens, des allégations qu’Israël rejette fermement, alors que des procédures sont en cours à la Cour internationale de justice.

La lettre dénonce la participation d’Israël en 2024, qui a rendu l’édition « la plus politisée et chaotique » de l’histoire du concours, marquée par des controverses comme les accusations de l’Irlandaise Bambie Thug contre KAN pour « incitation à la violence ». Les signataires reprochent à l’UER un « deux poids, deux mesures », rappelant l’exclusion de la Russie en 2022 après l’invasion de l’Ukraine. « Bombarder, c’est être exclu », a déclaré Thea Garrett (Malte 2010). Cette année, Israël est représenté par Yuval Raphael, survivante des attaques du 7 octobre, avec la chanson New Day Will Rise. La polémique s’intensifie après que les diffuseurs espagnol, islandais et slovène ont questionné la participation d’Israël. L’UER, tout en reconnaissant les « préoccupations » liées au conflit, maintient le dialogue avec les participants. La lettre, publiée sur artistsforpalestine.org.uk, appelle à mettre fin à la « normalisation des crimes » d’Israël. En 2024, des pétitions et plus de 1 400 professionnels européens avaient déjà réclamé l’exclusion d’Israël, sans succès.