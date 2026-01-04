Eurovision 2026 : Israël en tête des classements des bookmakers

À la surprise générale, Israël occupe actuellement la première place des classements des bookmakers pour la victoire à l’Concours Eurovision de la chanson 2026, qui se tiendra cette année à Vienne, en Autriche. Selon les premières tables de paris publiées ce dimanche, Israël se voit attribuer 10 % de chances de victoire, devançant la Suède (9 %) et l’Ukraine (7 %).

Derrière ce trio de tête figurent la Finlande avec 6 %, puis l’Italie avec 5 %, dans un classement encore très évolutif. Cette position de leader intervient pourtant dans un contexte particulier, marqué par de vives controverses autour de la participation d’Israël à l’Eurovision, sur fond de tensions géopolitiques et de débats publics au sein même du concours.

Il convient toutefois de relativiser la portée de ces chiffres. À ce stade, la majorité des pays n’ont pas encore dévoilé ni leur artiste ni leur chanson, éléments déterminants dans l’évolution des cotes. Les bookmakers se fondent donc principalement sur des tendances historiques, la dynamique médiatique et la perception internationale du pays, davantage que sur des critères artistiques concrets.

L’Eurovision est en effet réputé pour ses retournements spectaculaires : des favoris précoces peuvent chuter brutalement après la révélation des titres, tandis que des outsiders peuvent s’imposer une fois les performances connues. L’exemple de nombreuses éditions passées rappelle que les classements de janvier sont souvent très éloignés du verdict final.

Israël, qui a déjà remporté la compétition à plusieurs reprises, bénéficie néanmoins d’une forte visibilité internationale et d’une tradition de performances marquantes sur la scène de l’Eurovision. En 2025, sa représentante Yuval Raphael avait déjà suscité une attention médiatique notable.

À mesure que les annonces officielles se multiplieront dans les semaines à venir, ces cotes devraient évoluer rapidement.