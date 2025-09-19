Eurovision 2026 : l'Autriche rejette les appels au boycott contre Israël

Articles recommandés -

L’Autriche, qui accueillera l’Eurovision en mai 2026, s’est dite opposée aux appels au boycott de plusieurs pays européens si Israël participe à la prochaine édition.

« Les boycotts culturels sont stupides et vains, ils ne nous font pas avancer », a déclaré Sepp Schellhorn, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et européennes, dans une interview au journal autrichien Kurier.

L’Espagne, l’Irlande, la Slovénie, l’Islande et les Pays-Bas ont déjà annoncé qu’ils pourraient se retirer du concours si Israël est autorisé à concourir. L’audiovisuel public néerlandais, Avrotros, justifie sa position par les « violations graves de la liberté de la presse » à Gaza et dénonce des « interférences politiques prouvées » lors de la dernière édition. En 2025, la chanteuse israélienne Yuval Raphael, survivante de l’attaque du 7 octobre, avait terminé deuxième grâce au vote massif du public. Sepp Schellhorn a reconnu que chaque pays était libre de ses choix, mais a mis en garde contre la « pression » et le « chantage politique ». « C’est avant tout une compétition artistique. Mélanger la musique et la politique me semble extrêmement problématique », a-t-il insisté.

Le ministère autrichien prévoit d’envoyer une lettre à ses homologues européens pour déconseiller tout boycott. L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisatrice du concours, a lancé un « dialogue » interne sur la question. Des recommandations devraient être formulées d’ici la fin de l’année, avant la décision définitive des pays membres prévue fin 2025. En attendant, l’Autriche se prépare à accueillir une édition placée sous haute tension diplomatique.