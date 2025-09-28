Eurovision 2026 : la participation d’Israël fracture Vienne et ravive les appels au boycott

À huit mois de l’Eurovision 2026, que Vienne accueillera en mai prochain, la capitale autrichienne est secouée par une vive controverse autour de la participation d’Israël. Selon le quotidien espagnol El País, plus de 20.000 personnes ont défilé le 20 septembre dans les rues de la ville pour dénoncer ce qu’elles qualifient de « génocide à Gaza », tandis que la police n’a recensé que 3.000 manifestants.

Parmi les voix les plus marquantes figure celle de Dalia Sarig, militante juive antisioniste, qui a renoncé à sa nationalité israélienne en 2015. « Les politiques se rangent du côté d’Israël par pouvoir et par intérêt économique », a-t-elle déclaré devant le Parlement autrichien, appelant l’Eurovision à « traiter Israël comme la Russie », exclue en 2022. Florian Keller, du Parti révolutionnaire communiste d’Autriche, a dénoncé quant à lui une « instrumentalisation cynique de la mémoire de la Shoah » pour museler la critique d’Israël.

La polémique dépasse l’Autriche. Cinq pays européens, dont l’Espagne, menacent de boycotter l’édition 2026 si Israël y participe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle-même évoqué début septembre des sanctions contre Tel-Aviv. Face à ces pressions, l’Union européenne de radiodiffusion (UER) a décidé d’avancer à novembre le vote sur la présence israélienne. À Vienne, le gouvernement et la chaîne publique ORF défendent une ligne opposée : « Exclure Israël ne résoudra pas la crise humanitaire à Gaza », a affirmé la ministre des Affaires étrangères Beate Meinl-Reisinger, présentant l’Eurovision comme un « symbole de paix ». Même le dernier vainqueur, le chanteur autrichien JJ, avait exprimé publiquement son hostilité à la participation d’Israël avant d’être contraint de présenter des excuses, note El País. Entre menaces de boycott, pressions diplomatiques et manifestations massives, l’édition 2026 s’annonce déjà comme l’une des plus politisées de l’histoire du concours.