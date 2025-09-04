Eurovision 2026 : la Slovénie menace de boycotter si Israël participe

Articles recommandés -

La télévision publique slovène RTVSLO a publié un communiqué précisant qu’elle n’avait pas encore pris de décision définitive concernant sa participation au Concours Eurovision de la chanson 2026, prévu à Vienne.

Dans ce texte, relayé par Eurovoix, RTVSLO indique que la décision sera prise au plus tard lors de l’adoption de son plan annuel pour 2026. L’organisme précise qu’il attend d’ici là une position claire de l’UER (Union européenne de radio-télévision) sur la participation d’Israël ainsi que sur la transparence du système de vote, un sujet soulevé par plusieurs diffuseurs membres.

Lors de l’assemblée générale de l’UER en juillet à Londres, RTVSLO a clairement exprimé sa position : « Si Israël participe au concours, nous ne participerons pas », invoquant le génocide à Gaza. Le diffuseur estime que l’Eurovision ne représente pas seulement des chaînes publiques comme KAN en Israël, mais les pays eux-mêmes.

RTVSLO cite l’exemple de la Belgique et de l’Allemagne, qui désignent un représentant unique pour le pays, malgré plusieurs chaînes publiques. Selon la chaîne slovène, cela souligne la responsabilité nationale qui découle de la participation à l’événement. L’UER poursuit actuellement ses discussions internes sur la présence éventuelle d’Israël à l’édition 2026. La Slovénie n’est pas la seule à envisager un retrait : AVROTROS, le diffuseur néerlandais, mène également des consultations avec l’UER sur la participation des Pays-Bas, évoquant l’impact des tensions géopolitiques sur le concours.