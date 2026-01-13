Eurovision à Vienne : les billets épuisés en quelques heures malgré les appels au boycott d’Israël

Les billets pour les spectacles du Concours Eurovision de la chanson 2026, qui se tiendra en mai à Vienne, se sont vendus en quelques heures seulement, a annoncé la production du concours sur ses comptes officiels. Une ruée qui intervient pourtant dans un contexte politique tendu, marqué par des appels au boycott de la compétition en raison de la participation d’Israël.

Selon les organisateurs, l’ensemble des places pour les demi-finales et la finale a été écoulé peu après l’ouverture de la billetterie en ligne. Ce succès commercial contraste avec les menaces de boycott formulées ces dernières semaines par une partie des fans et par plusieurs pays européens. Cinq États — Espagne, Pays-Bas, Islande, Irlande et Slovénie — ont en effet annoncé leur retrait de l’édition 2026, invoquant leur opposition à la présence israélienne.

Malgré ces retraits, l’intérêt du public pour l’événement musical européen semble intact. La production de l’Eurovision y voit la preuve que le concours conserve une forte attractivité, indépendamment des controverses politiques qui l’entourent.

La veille de l’ouverture de la billetterie, le tirage au sort des demi-finales a été effectué. Israël se produira lors de la deuxième moitié de la première demi-finale, prévue le mardi 12 mai. Il y affrontera notamment la Suède, la Finlande, la Belgique, la Italie et la Allemagne, parmi d’autres participants.

À quelques mois de l’événement, la vente éclair des billets apparaît déjà comme un signal fort : malgré les polémiques, l’Eurovision reste un rendez-vous majeur du calendrier culturel européen.