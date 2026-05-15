Eurovision : Pedro Sánchez assume le boycott espagnol lié à Israël et revendique être "du bon côté de l’histoire"

À la veille de la finale de l’Eurovision en Autriche, Pedro Sánchez a choisi de transformer l’absence de l’Espagne en geste politique. Dans un message vidéo publié sur X, le Premier ministre espagnol a défendu le boycott du concours par son pays en raison de la guerre menée par Israël à Gaza, affirmant que cette décision plaçait Madrid « du bon côté de l’histoire ».

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Le chef du gouvernement espagnol a présenté ce retrait comme un choix de "cohérence morale et diplomatique". Selon lui, l’engagement de l’Espagne en faveur des droits humains et du droit international ne peut pas s’arrêter aux enceintes politiques : il doit aussi s’exprimer dans le domaine culturel. « Face à la guerre illégale et aussi au génocide, le silence n’est pas une option », a-t-il déclaré.

Pedro Sánchez a également établi un parallèle avec l’exclusion de la Russie après l’invasion de l’Ukraine. À ses yeux, les principes appliqués à Moscou doivent l’être également lorsqu’il s’agit d’Israël. « Il ne peut pas y avoir de doubles standards », a-t-il insisté, accusant implicitement l’Europe de traiter différemment deux conflits pourtant, selon lui, soumis aux mêmes exigences de droit international.

Le Premier ministre a rappelé que l’Eurovision avait été créé pour promouvoir la paix, rapprocher les peuples et célébrer la diversité européenne. Mais il estime que la participation à un tel événement devient impossible lorsque, selon ses termes, la situation à Gaza et au Liban continue de se détériorer. « Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui continue d’arriver à Gaza et au Liban », a-t-il affirmé.

L’Espagne ne sera pas seule à boycotter cette édition. Pedro Sánchez a cité l’Irlande, l’Islande et les Pays-Bas parmi les pays absents, ainsi que de nombreux fans européens qui se seraient détournés du concours. "Cette année sera donc différente. Nous ne serons pas à Vienne, mais nous assumons ce choix avec la conviction d’être du bon côté de l’histoire", a conclu le dirigeant socialiste.