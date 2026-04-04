Explosion devant une association chrétienne pro-israélienne aux Pays-Bas

Une explosion s’est produite tard vendredi soir devant les locaux d’une association chrétienne pro-israélienne à Nijkerk, dans le centre des Pays-Bas, sans faire de blessés, ont indiqué les autorités néerlandaises. L’incident, survenu devant l’entrée du bâtiment, a causé des dégâts matériels légers.

Selon la police, aucun occupant ne se trouvait à l’intérieur des locaux de l’organisation au moment de l’explosion. L’association visée, « Chrétiens pour Israël » (C4I), est connue pour promouvoir un soutien actif à Israël, fondé sur une lecture religieuse et biblique, combinant engagement spirituel et actions concrètes.

Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident, notamment la nature de l’explosif utilisé et les motivations de ses auteurs. À ce stade, aucune revendication n’a été signalée.

Cet événement intervient dans un climat de tension croissante aux Pays-Bas et en Belgique, où plusieurs attaques ont récemment visé des institutions liées à la communauté juive. Au cours du mois de mars, une école juive et un immeuble de bureaux à Amsterdam, ainsi qu’une synagogue à Rotterdam, ont été pris pour cibles dans des incidents distincts.

Les autorités restent particulièrement vigilantes face à la multiplication de ces actes, qui s’inscrivent dans un contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions en Europe. La piste d’un acte motivé par des considérations idéologiques ou politiques n’est pas exclue, mais les enquêteurs appellent à la prudence en attendant les résultats des investigations.