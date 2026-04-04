Explosion devant une association chrétienne pro-israélienne aux Pays-Bas

Une explosion a visé une association chrétienne pro-israélienne aux Pays-Bas, dans un contexte de tensions croissantes et de multiplication d’actes visant des institutions liées à Israël en Europe.

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Voiture de police aux Pays-Bas
Voiture de police aux Pays-BasAP

Une explosion s’est produite tard vendredi soir devant les locaux d’une association chrétienne pro-israélienne à Nijkerk, dans le centre des Pays-Bas, sans faire de blessés, ont indiqué les autorités néerlandaises. L’incident, survenu devant l’entrée du bâtiment, a causé des dégâts matériels légers.

Selon la police, aucun occupant ne se trouvait à l’intérieur des locaux de l’organisation au moment de l’explosion. L’association visée, « Chrétiens pour Israël » (C4I), est connue pour promouvoir un soutien actif à Israël, fondé sur une lecture religieuse et biblique, combinant engagement spirituel et actions concrètes.

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Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident, notamment la nature de l’explosif utilisé et les motivations de ses auteurs. À ce stade, aucune revendication n’a été signalée.

Cet événement intervient dans un climat de tension croissante aux Pays-Bas et en Belgique, où plusieurs attaques ont récemment visé des institutions liées à la communauté juive. Au cours du mois de mars, une école juive et un immeuble de bureaux à Amsterdam, ainsi qu’une synagogue à Rotterdam, ont été pris pour cibles dans des incidents distincts.

Les autorités restent particulièrement vigilantes face à la multiplication de ces actes, qui s’inscrivent dans un contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions en Europe. La piste d’un acte motivé par des considérations idéologiques ou politiques n’est pas exclue, mais les enquêteurs appellent à la prudence en attendant les résultats des investigations.

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